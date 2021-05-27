Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 516,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 516,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 516,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 516,70 liradan, 3 bin 404 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 425 liradan, 471 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 475 liradan, 3 bin 326 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 346 liradan, bin 663 liradan alınan Yarım Ziynet bin 673 liradan ve 832 liradan alınan Çeyrek Ziynet 837 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı