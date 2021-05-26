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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 517,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 517,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 517 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 517,20 liradan, 3 bin 408 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 429 liradan, 471,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 475,70 liradan, 3 bin 331 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 351 liradan, bin 665 liradan alınan Yarım Ziynet bin 675 liradan ve 833 liradan alınan Çeyrek Ziynet 838 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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