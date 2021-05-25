Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 508,80 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 508,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 508,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 508,80 liradan, 3 bin 352 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 373 liradan, 464 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 468 liradan, 3 bin 275 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 295 liradan, bin 638 liradan alınan Yarım Ziynet bin 648 liradan ve 819 liradan alınan Çeyrek Ziynet 824 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı