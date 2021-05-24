Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 507,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 507,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 507 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 507,20 liradan, 3 bin 341 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 362 liradan, 462,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 466,40 liradan, 3 bin 265 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 285 liradan, bin 633 liradan alınan Yarım Ziynet bin 643 liradan ve 816 liradan alınan Çeyrek Ziynet 821 liradan satılıyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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