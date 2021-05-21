Serbest piyasada altın fiyatları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 505,40 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 505,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 505,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 505,40 liradan, 3 bin 329 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 350 liradan, 460,75 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 464,75 liradan, 3 bin 253 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 273 liradan, bin 627 liradan alınan Yarım Ziynet bin 637 liradan ve 813 liradan alınan Çeyrek Ziynet 818 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Kavşağı-Hasdal Kavşağı Açılış Töreni'nde konuştu: (2)
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Kavşağı-Hasdal Kavşağı Açılış Töreni'nde konuştu: (2)
Gram altının fiyatı 505 lira seviyesinde seyrediyor
Gram altının fiyatı 505 lira seviyesinde seyrediyor
Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçış görüntüleri ortaya çıktı
Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçış görüntüleri ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Süleyman Soylu Vladimir Putin Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Pınar Altuğ Deniz Çakır Ceyda Düvenci
Spor Gökhan Töre Şenol Güneş Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Serbest piyasada altın fiyatları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 15:39:34. #1.11#

title