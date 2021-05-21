Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 505,40 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 505,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 505,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 505,40 liradan, 3 bin 329 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 350 liradan, 460,75 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 464,75 liradan, 3 bin 253 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 273 liradan, bin 627 liradan alınan Yarım Ziynet bin 637 liradan ve 813 liradan alınan Çeyrek Ziynet 818 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı