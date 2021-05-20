Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 504,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 504,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 504 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 504,20 liradan, 3 bin 321 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 342 liradan, 459,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 463,70 liradan, 3 bin 246 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 266 liradan, bin 623 liradan alınan Yarım Ziynet bin 633 liradan ve 812 liradan alınan Çeyrek Ziynet 817 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı