Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 498 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 498 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 497,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 498 liradan, 3 bin 281 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 302 liradan, 454 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 458 liradan, 3 bin 206 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 226 liradan, bin 603 liradan alınan Yarım Ziynet bin 613 liradan ve 802 liradan alınan Çeyrek Ziynet 807 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı