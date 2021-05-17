Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 496,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 496,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 496 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 496,20 liradan, 3 bin 269 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 290 liradan, 452,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 456,40 liradan, 3 bin 194 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 214 liradan, bin 597 liradan alınan Yarım Ziynet bin 607 liradan ve 799 liradan alınan Çeyrek Ziynet 804 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı