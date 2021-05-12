Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 490,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 490,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 490,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 490,70 liradan, 3 bin 233 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 254 liradan, 448 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 452 liradan, 3 bin 159 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 179 liradan, bin 580 liradan alınan Yarım Ziynet bin 590 liradan ve 790 liradan alınan Çeyrek Ziynet 795 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı