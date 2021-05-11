Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 490 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 490 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 489,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 490 liradan, 3 bin 228 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 249 liradan, 447 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 451 liradan, 3 bin 155 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 175 liradan, bin 578 liradan alınan Yarım Ziynet bin 588 liradan ve 789 liradan alınan Çeyrek Ziynet 794 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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