Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 486,40 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 486,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 486,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 486,40 liradan, 3 bin 205 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 226 liradan, 444 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 448 liradan, 3 bin 132 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 152 liradan, bin 566 liradan alınan Yarım Ziynet bin 576 liradan ve 783 liradan alınan Çeyrek Ziynet 788 liradan satılıyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı