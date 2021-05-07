Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 484,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 484,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 484 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 484,20 liradan, 3 bin 190 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 211 liradan, 442 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 446 liradan, 3 bin 117 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 137 liradan, bin 559 liradan alınan Yarım Ziynet bin 569 liradan ve 780 liradan alınan Çeyrek Ziynet 785 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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