Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 478,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 478,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 478,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 478,70 liradan, 3 bin 154 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 175 liradan, 437 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 441 liradan, 3 bin 82 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 102 liradan, bin 541 liradan alınan Yarım Ziynet bin 551 liradan ve 771 liradan alınan Çeyrek Ziynet 776 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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