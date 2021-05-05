Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 477 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 477 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 476,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 477 liradan, 3 bin 143 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 164 liradan, 435 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 439 liradan, 3 bin 71 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 91 liradan, bin 536 liradan alınan Yarım Ziynet bin 546 liradan ve 768 liradan alınan Çeyrek Ziynet 773 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı