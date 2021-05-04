Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 477,40 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 477,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 477,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 477,40 liradan, 3 bin 145 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 166 liradan, 436 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 440 liradan, 3 bin 72 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 94 liradan, bin 537 liradan alınan Yarım Ziynet bin 547 liradan ve 769 liradan alınan Çeyrek Ziynet 774 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı