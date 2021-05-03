Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 473,40 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 473,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 473,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 473,40 liradan, 3 bin 119 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 140 liradan, 432 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 436 liradan, 3 bin 48 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 68 liradan, bin 524 liradan alınan Yarım Ziynet bin 534 liradan ve 762 liradan alınan Çeyrek Ziynet 767 liradan satılıyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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