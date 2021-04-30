Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 468,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 468,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 468 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 468,20 liradan, 3 bin 85 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 106 liradan, 427 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 431 liradan, 3 bin 14 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 34 liradan, bin 507 liradan alınan Yarım Ziynet bin 517 liradan ve 754 liradan alınan Çeyrek Ziynet 759 liradan satılıyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı