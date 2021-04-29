Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 466,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 466,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 466,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 466,70 liradan, 3 bin 74 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 95 liradan, 425,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 429,50 liradan, 3 bin 4 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 24 liradan, bin 502 liradan alınan Yarım Ziynet bin 512 liradan ve 751 liradan alınan Çeyrek Ziynet 756 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı