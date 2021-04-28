Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 465,80 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 465,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 465,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 465,80 liradan, 3 bin 68 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 89 liradan, 424 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 428 liradan, 2 bin 998 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 18 liradan, bin 499 liradan alınan Yarım Ziynet bin 509 liradan ve 750 liradan alınan Çeyrek Ziynet 755 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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