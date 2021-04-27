Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 473,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 473,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 473 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 473,20 liradan, 3 bin 117 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 138 liradan, 431,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 435,40 liradan, 3 bin 46 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 66 liradan, bin 523 liradan alınan Yarım Ziynet bin 533 liradan ve 762 liradan alınan Çeyrek Ziynet 767 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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