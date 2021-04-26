Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 475,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 475,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 475 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 475,20 liradan, 3 bin 130 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 151 liradan, 433,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 437,20 liradan, 3 bin 59 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 79 liradan, bin 530 liradan alınan Yarım Ziynet bin 540 liradan ve 765 liradan alınan Çeyrek Ziynet 770 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı