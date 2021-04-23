Serbest piyasada altın fiyatları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 477,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 477,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 477 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 477,20 liradan, 3 bin 143 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 164 liradan, 435 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 439 liradan, 3 bin 72 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 92 liradan, bin 536 liradan alınan Yarım Ziynet bin 546 liradan ve 768 liradan alınan Çeyrek Ziynet 773 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil
Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 479 lira seviyesinden işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 479 lira seviyesinden işlem görüyor
82 saatlik kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı
82 saatlik kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vladimir Putin Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Burak Sergen Şeyma Subaşı
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Cüneyt Çakır Bülent Uygun Gökhan Gönül
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Korona Thodex Kripto Para
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Serbest piyasada altın fiyatları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 01:19:04. #1.16#

title