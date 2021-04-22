Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 476,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 476,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 476 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 476,20 liradan, 3 bin 137 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 158 liradan, 434 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 438 liradan, 3 bin 66 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 86 liradan, bin 533 liradan alınan Yarım Ziynet bin 543 liradan ve 767 liradan alınan Çeyrek Ziynet 772 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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