Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 467,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 467,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 467 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 467,20 liradan, 3 bin 77 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 98 liradan, 426 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 430 liradan, 3 bin 7 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 27 liradan, bin 504 liradan alınan Yarım Ziynet bin 514 liradan ve 752 liradan alınan Çeyrek Ziynet 757 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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