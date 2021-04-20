Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 461,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 461,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 461,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 461,70 liradan, 3 bin 41 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 62 liradan, 421 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 425 liradan, 2 bin 972 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 992 liradan, bin 486 liradan alınan Yarım Ziynet bin 496 liradan ve 743 liradan alınan Çeyrek Ziynet 748 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı