Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 451 lira oldu.

Kısmi kapanmanın ardından İstanbul'da toplu ulaşım yeniden düzenlendi
Kısmi kapanmanın ardından İstanbul'da toplu ulaşım yeniden düzenlendi

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 451 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 450,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 451 liradan, 2 bin 971 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 992 liradan, 411 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 415 liradan, 2 bin 903 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 923 liradan, bin 452 liradan alınan Yarım Ziynet bin 462 liradan ve 726 liradan alınan Çeyrek Ziynet 731 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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