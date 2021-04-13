Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 453,60 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 453,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 453,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 453,60 liradan, 2 bin 988 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 9 liradan, 413,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 417,50 liradan, 2 bin 920 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 940 liradan, bin 460 liradan alınan Yarım Ziynet bin 470 liradan ve 730 liradan alınan Çeyrek Ziynet 735 liradan satılıyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı