Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 456,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 456,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 456,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 456,70 liradan, 3 bin 8 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 29 liradan, 416,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 420,30 liradan, 2 bin 940 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 960 liradan, bin 470 liradan alınan Yarım Ziynet bin 480 liradan ve 735 liradan alınan Çeyrek Ziynet 740 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı