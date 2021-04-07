Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 456 lira oldu.

Kanalizasyonlarda yapılan araştırma İstanbul'un uyuşturucu haritasını ortaya çıkardı
Kanalizasyonlarda yapılan araştırma İstanbul'un uyuşturucu haritasını ortaya çıkardı

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 456 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 455,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 456 liradan, 3 bin 4 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 25 liradan, 416 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 420 liradan, 2 bin 936 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 956 liradan, bin 468 liradan alınan Yarım Ziynet bin 478 liradan ve 734 liradan alınan Çeyrek Ziynet 739 liradan satılıyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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