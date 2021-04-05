Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 450,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 450,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 450 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 450,20 liradan, 2 bin 966 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 987 liradan, 411 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 415 liradan, 2 bin 889 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 918 liradan, bin 449 liradan alınan Yarım Ziynet bin 459 liradan ve 725 liradan alınan Çeyrek Ziynet 730 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı