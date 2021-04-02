Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 447,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 447,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 447 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 447,20 liradan, 2 bin 946 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 967 liradan, 408 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 412 liradan, 2 bin 879 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 899 liradan, bin 440 liradan alınan Yarım Ziynet bin 450 liradan ve 720 liradan alınan Çeyrek Ziynet 725 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı