Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 450,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 450,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 450,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 450,70 liradan, 2 bin 970 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 991 liradan, 411 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 415 liradan, 2 bin 901 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 921 liradan, bin 451 liradan alınan Yarım Ziynet bin 461 liradan ve 725 liradan alınan Çeyrek Ziynet 730 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı