Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 451,70 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 451,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 451,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 451,70 liradan, 2 bin 975 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 996 liradan, 411,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 415,80 liradan, 2 bin 908 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 928 liradan, bin 454 liradan alınan Yarım Ziynet bin 464 liradan ve 727 liradan alınan Çeyrek Ziynet 732 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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