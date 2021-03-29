Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 451,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 451,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 451,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 451,70 liradan, 2 bin 975 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 996 liradan, 411,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 415,80 liradan, 2 bin 908 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 928 liradan, bin 454 liradan alınan Yarım Ziynet bin 464 liradan ve 727 liradan alınan Çeyrek Ziynet 732 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı