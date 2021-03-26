Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 444,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 444,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 444 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 444,20 liradan, 2 bin 925 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 946 liradan, 405 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 409 liradan, 2 bin 859 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 879 liradan, bin 430 liradan alınan Yarım Ziynet bin 440 liradan ve 715 liradan alınan Çeyrek Ziynet 720 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı