Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 443,20 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 443,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 443 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 443,20 liradan, 2 bin 920 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 941 liradan, 404 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 408 liradan, 2 bin 853 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 873 liradan, bin 427 liradan alınan Yarım Ziynet bin 437 liradan ve 714 liradan alınan Çeyrek Ziynet 719 liradan satılıyor.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı