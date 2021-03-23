Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

23.03.2021 13:10 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:22
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 436,50 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 436,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 436,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 436,50 liradan, 2 bin 875 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 896 liradan, 398 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 402 liradan, 2 bin 810 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 830 liradan, bin 405 liradan alınan Yarım Ziynet bin 415 liradan ve 702 liradan alınan Çeyrek Ziynet 707 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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