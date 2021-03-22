Serbest piyasada altın fiyatları
22.03.2021 13:00 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:19
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 442 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 442 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 441,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 442 liradan, 2 bin 911 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 932 liradan, 403 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 407 liradan, 2 bin 845 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 865 liradan, bin 422 liradan alınan Yarım Ziynet bin 432 liradan ve 711 liradan alınan Çeyrek Ziynet 716 liradan satılıyor.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı