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Serbest piyasada altın fiyatları

19.03.2021 13:22 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:31
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 407,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 407,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 407,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 407,70 liradan, 2 bin 685 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 706 liradan, 372 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 376 liradan, 2 bin 624 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 644 liradan, bin 312 liradan alınan Yarım Ziynet bin 322 liradan ve 656 liradan alınan Çeyrek Ziynet 661 liradan satılıyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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