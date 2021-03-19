Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 408 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 407,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 408 liradan, 2 bin 688 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 709 liradan, 372 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 376 liradan, 2 bin 626 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 646 liradan, bin 313 liradan alınan Yarım Ziynet bin 323 liradan ve 657 liradan alınan Çeyrek Ziynet 662 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı