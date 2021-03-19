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Serbest piyasada altın fiyatları

19.03.2021 00:57 | Son Güncelleme: 19.03.2021 01:04
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 408 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 408 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 407,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 408 liradan, 2 bin 688 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 709 liradan, 372 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 376 liradan, 2 bin 626 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 646 liradan, bin 313 liradan alınan Yarım Ziynet bin 323 liradan ve 657 liradan alınan Çeyrek Ziynet 662 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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