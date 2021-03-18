Serbest piyasada altın fiyatları
18.03.2021 12:47 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:53
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 418,20 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 418,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 418 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 418,20 liradan, 2 bin 755 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 776 liradan, 382 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 386 liradan, 2 bin 692 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 712 liradan, bin 346 liradan alınan Yarım Ziynet bin 356 liradan ve 673 liradan alınan Çeyrek Ziynet 678 liradan satılıyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı