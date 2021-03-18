Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 418,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 418 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 418,20 liradan, 2 bin 755 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 776 liradan, 382 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 386 liradan, 2 bin 692 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 712 liradan, bin 346 liradan alınan Yarım Ziynet bin 356 liradan ve 673 liradan alınan Çeyrek Ziynet 678 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı