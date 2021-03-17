Serbest piyasada altın fiyatları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Serbest piyasada altın fiyatları

17.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:47
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 418,60 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 418,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 418,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 418,60 liradan, 2 bin 757 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 778 liradan, 381,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 385,60 liradan, 2 bin 694 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 714 liradan, bin 347 liradan alınan Yarım Ziynet bin 357 liradan ve 673 liradan alınan Çeyrek Ziynet 678 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Pervin Buldan Fahrettin Koca Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nükhet Duru Deniz Çakır Demet Akalın Ezgi Eyüboğlu
Spor Ali Koç Erol Bulut Caner Erkin Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Korona Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Serbest piyasada altın fiyatları - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 13:55:34. #1.14#
title