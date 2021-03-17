Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 418,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 418,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 418,60 liradan, 2 bin 757 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 778 liradan, 381,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 385,60 liradan, 2 bin 694 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 714 liradan, bin 347 liradan alınan Yarım Ziynet bin 357 liradan ve 673 liradan alınan Çeyrek Ziynet 678 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı