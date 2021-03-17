Serbest piyasada altın fiyatları
17.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:47
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 418,60 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 418,60 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 418,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 418,60 liradan, 2 bin 757 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 778 liradan, 381,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 385,60 liradan, 2 bin 694 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 714 liradan, bin 347 liradan alınan Yarım Ziynet bin 357 liradan ve 673 liradan alınan Çeyrek Ziynet 678 liradan satılıyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı