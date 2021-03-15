Serbest piyasada altın fiyatları
15.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:55
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 419,20 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 419,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 419 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 419,20 liradan, 2 bin 761 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 782 liradan, 382 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 386 liradan, 2 bin 698 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 718 liradan, bin 349 liradan alınan Yarım Ziynet bin 359 liradan ve 675 liradan alınan Çeyrek Ziynet 680 liradan satılıyor.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı