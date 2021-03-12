Serbest piyasada altın fiyatları
12.03.2021 13:14 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:21
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 417,20 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 417,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 417 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 417,20 liradan, 2 bin 748 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 769 liradan, 381 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 385 liradan, 2 bin 685 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 705 liradan, bin 343 liradan alınan Yarım Ziynet bin 353 liradan ve 671 liradan alınan Çeyrek Ziynet 676 liradan satılıyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı