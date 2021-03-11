Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 415,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 415 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 415,20 liradan, 2 bin 735 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 756 liradan, 379 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 383 liradan, 2 bin 673 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 693 liradan, bin 337 liradan alınan Yarım Ziynet bin 347 liradan ve 668 liradan alınan Çeyrek Ziynet 673 liradan satılıyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı