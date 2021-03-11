Serbest piyasada altın fiyatları
11.03.2021 13:27 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:34
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 415,20 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 415,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 415 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 415,20 liradan, 2 bin 735 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 756 liradan, 379 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 383 liradan, 2 bin 673 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 693 liradan, bin 337 liradan alınan Yarım Ziynet bin 347 liradan ve 668 liradan alınan Çeyrek Ziynet 673 liradan satılıyor.
-İHA-
Kaynak: İhlas Haber Ajansı