Serbest piyasada altın fiyatları
10.03.2021 12:57 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:06
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 418,20 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 418,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 418 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 418,20 liradan, 2 bin 754 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 775 liradan, 381,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 385,20 liradan, 2 bin 692 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 712 liradan, bin 346 liradan alınan Yarım Ziynet bin 356 liradan ve 673 liradan alınan Çeyrek Ziynet 678 liradan satılıyor.
-İHA-
Kaynak: İhlas Haber Ajansı