Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 395,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 418,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 419 liradan, 2 bin 760 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 781 liradan, 382 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 386 liradan, 2 bin 697 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 717 liradan, bin 349 liradan alınan Yarım Ziynet bin 359 liradan ve 675 liradan alınan Çeyrek Ziynet 680 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı