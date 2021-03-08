Serbest piyasada altın fiyatları
08.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:12
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 416,20 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 416,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 416 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 416,20 liradan, 2 bin 742 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 763 liradan, 380 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 384 liradan, 2 bin 679 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 699 liradan, bin 340 liradan alınan Yarım Ziynet bin 350 liradan ve 670 liradan alınan Çeyrek Ziynet 675 liradan satılıyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı