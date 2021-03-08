Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 416,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 416 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 416,20 liradan, 2 bin 742 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 763 liradan, 380 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 384 liradan, 2 bin 679 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 699 liradan, bin 340 liradan alınan Yarım Ziynet bin 350 liradan ve 670 liradan alınan Çeyrek Ziynet 675 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı