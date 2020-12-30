Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

30.12.2020 13:05 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:11
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 442,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 442,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 442 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 442,20 liradan, 2 bin 913 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 934 liradan, 403 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 407 liradan, 2 bin 846 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 866 liradan, bin 423 liradan alınan Yarım Ziynet bin 433 liradan ve 712 liradan alınan Çeyrek Ziynet 717 liradan satılıyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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