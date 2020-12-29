Serbest piyasada altın fiyatları
29.12.2020 13:02 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:09
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 446,20 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 446,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 446 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 446,20 liradan, 2 bin 940 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 961 liradan, 407 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 411 liradan, 2 bin 873 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 893 liradan, bin 436 liradan alınan Yarım Ziynet bin 446 liradan ve 718 liradan alınan Çeyrek Ziynet 723 liradan satılıyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı