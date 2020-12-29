Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 446,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 446 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 446,20 liradan, 2 bin 940 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 961 liradan, 407 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 411 liradan, 2 bin 873 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 893 liradan, bin 436 liradan alınan Yarım Ziynet bin 446 liradan ve 718 liradan alınan Çeyrek Ziynet 723 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı