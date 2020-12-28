Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 450,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 450,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 450,90 liradan, 2 bin 970 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 991 liradan, 411 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 415 liradan, 2 bin 903 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 923 liradan, bin 452 liradan alınan Yarım Ziynet bin 462 liradan ve 726 liradan alınan Çeyrek Ziynet 731 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı